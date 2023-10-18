Суд также решил конфисковать имущество предателя.

Малиновский районный суд Одессы приговорил к пожизненному заключению коллаборанта Кирилла Стремоусова, информация о гибели которого появилась в ноябре прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, соответствующий приговор суд вынес сегодня, 18 октября.

По данным пресс-службы, Малиновский райсуд признал Стремоусова виновным в государственной измене и коллаборационизме.

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"Фигурант приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве УНИАН уточнили, что производство в отношении Стремоусова было начато до того, как появилась информация о его гибели. Материалы дела (обвинительный акт) прокуратура направила в суд в декабре 2022 года.

Стремоусову инкриминировали государственную измену и измену в условиях военного положения, коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Кто такой Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов был коллаборационистом, во время российской оккупации Херсонской области занимал должность "заместителя главы администрации". Он активно сотрудничал с российскими захватчиками.

Стремоусова обвиняли в связях с организацией кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука "Украинский выбор".

9 ноября 2022 года появилась информация о том, что Стремоусов погиб в ДТП под захваченным россиянами Геническом. Похоронили его в оккупированном Крыму 11 ноября.

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