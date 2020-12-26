В Харькове автомобиль Volkswagen Touareg въехал в остановку общественного транспорта, пострадал 37-летний водитель.
Читайте такжеВ Киеве легковушка на скорости снесла остановку, после чего загорелась (видео)Как сообщила в Telegram-канале полиция Харьковской области, авария произошла сегодня на улице Маршала Рыбалко в Немышлянском районе.
"Предварительно установлено, что по адресу произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg под управлением 37-летнего водителя и Volkswagen Passat под управлением 39-летнего водителя. После чего Volkswagen Touareg въехал в остановку. В результате аварии 37-летний мужчина получил ссадины и ушибы. Его доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Немышлянского отдела полиции, выясняются все обстоятельства аварии.
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