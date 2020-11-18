О трагедии полицию сообщила мать девочки, которой в это время дома не было.

В Донецкой области задержан мужчина, который зарезал ножом свою 3-летнюю дочь.

Как сообщает в Facebook Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры сегодня 40-летний житель Курахово, который, по предварительным данным, имеет психические расстройства, находясь в собственной квартире наедине с ребенком, нанес ей несколько ножевых ранений в область горла и брюшной полости. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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О трагедии полиции сообщила мать жертвы, которой в это время дома не было.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начато досудебное расследование по факту умышленного убийства отцом малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Елена Билык