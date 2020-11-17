От действий участников преступной группировки пострадали пятеро детей.

В Днепропетровской области арестован участник преступной группировки, причастной к развращению, насилию и созданию порнографии с участием несовершеннолетних.

Читайте такжеВ Винницкой области семейная пара обустроила порностудию под детское модельное агентство (фото, видео)Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Согласно сообщению, сотрудники управления противодействия киберпреступности в Днепропетровской области совместно с следственным управлением областной полиции и прокуратурой региона разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками совершал уголовные преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении детей.

«По предварительным подсчетам, пятеро правонарушителей изготовили более тысячи фото и видеофайлов порнографического характера, со сценами сексуального насилия с участием несовершеннолетних. От действий злоумышленников пострадали пять детей в возрасте от 10 до 14 лет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что четырех сообщников фигуранта сотрудники полиции задержали в этом году раньше.

По сведениям полиции, по месту жительства фигуранта проведен обыск и изъяты вещественные доказательства.

В настоящее время фигуранту объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних), ч. 4 ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Автор: Светлана Макринская