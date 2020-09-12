В Черновцах легковой автомобиль BMW, которым управлял сотрудник полиции, вылетел на ограждение частного хозяйства на улице Винниченко.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области, автопроисшествие произошло в ночь на 13 сентября. В результате ДТП никто не пострадал.
На месте аварии повреждено ограждение и дорожный отбойник вблизи остановки общественного транспорта «Улица Кармелюка». Сам же автомобиль оказался на заборе вблизи жилого дома.
Как отметили в пресс-службе полиции, автомобилем управлял правоохранитель, который находился вне службы.
«Ночью 12 сентября в полицию поступило сообщение о ДТП без пострадавших в городе Черновцы на улице Винниченко. По указанному адресу правоохранители обнаружили автомобиль "BMW", который совершил наезд на светофор и забор возле дома. Предварительно установлено, что автомобилем управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений ГУНП в Черновицкой области, который находился вне службы», – сообщили в пресс-службе полиции.
Как отметили в полиции, начальник областного управления Нацполиции Анатолий Дмитриев немедленно инициировал комиссионное служебное расследование ДТП, которое проводит дисциплинарная комиссия.
"По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям правоохранителя. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП, будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции", – сообщили в пресс-службе.
В то же время в полиции отметили, что на месте ДТП водитель отказался от прохождения экспертизы на состояние алкогольного опьянения.
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