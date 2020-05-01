В Черниговской области в пожаре погибли два человека

Погибшими оказались 60-летний хозяин дома и его 30-летний сосед.

В Черниговской области в результате пожара в частном доме погибли два человека.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 08:50 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Воловики Корюковского района.

«По вызову к месту происшествия прибыло одно отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части из города Корюковка и сельские пожарные из сел Забаровка и Александровка. На время их прибытия крыша жилого дома была полностью охвачена пламенем, а в доме наблюдалось плотное задымление», - говорится в сообщении.

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Пожарными в 09:35 пожар был локализован и в 11:20 окончательно ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожена кровля по всей площади, повреждено перекрытие по всей площади, стены на площади 15 кв. м, мебель и имущество. Во время тушения в одной из комнат квартиры пожарные обнаружили тела двух погибших. Ими оказались 60-летний хозяин дома и его 30-летний сосед.

Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении хозяина. Всего к тушению пожара привлекались 9 человек и 3 единицы специальной техники.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине с начала года уже возникло около 23 тысяч пожаров в экосистемах, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.