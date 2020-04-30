По словам Чечеткина, люди либо сознательно выжигают поля, либо неосторожно обращаются с огнем, в результате чего очень страдает лесной фонд государства.

В Украине с начала года уже возникло около 23 тысяч пожаров в экосистемах, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в видеообращении председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, размещенном на его странице в Facebook.

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«От себя лично и от многотысячного коллектива спасателей обращаюсь ко всем гражданам с просьбой прекратить выжигание остатков растительности, травы и мусора. В нашем государстве с начала года уже возникло около 23 тысяч пожаров в природных экосистемах, что в полтора раза больше, чем в прошлом году, а площадь пройденного огнем увеличилась в три раза и составляет почти 60 тысяч гектаров. Это без учета последних пожаров в зоне отчуждения и на Житомирщине», - заявил он.

По словам Чечеткина, основной причиной пожаров является человеческий фактор: люди либо сознательно выжигают поля, либо неосторожно обращаются с огнем, в результате чего очень страдает лесной фонд государства.

«Огонь на десятках тысяч гектаров уничтожает все живое на своем пути, уничтожается жилье и имущество людей, а также несет невосполнимые потери окружающей среде, погибают тысяч животных», - подчеркнул он.

По словам главы ГСЧС, особое беспокойство вызывает состояние с пожарами в Житомирской области, где в экосистемах возникло более 1,5 тыс. пожаров, 50 из которых только за последние трое суток.

Как сообщал ранее УНИАН, в Зоне отчуждения и Житомирской области продолжают тлеть леса. Спасатели тушат отдельные очаги тления пеньков, остатков древесины и торфяники.