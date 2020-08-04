Подозреваемого в убийстве собственного ребенка под Черниговом взяли под стражу (фото)

Мужчине избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца без права внесения залога.

В Чернигове суд арестовал 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своего малолетнего сына.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черниговской области, соответствующее решение принял сегодня Деснянский районный суд Чернигова.

«Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил поддержанное местной прокуратурой ходатайство следователя полиции и избрал гражданину, который подозревается в убийстве 7-летнего мальчика, меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный обоснованно подозревается в убийстве сына, тело которого нашли 3 августа в поле подсолнухов вблизи села Скоренец Черниговского района.

«Установлено, что причиной смерти ребенка стали множественные колото-резаные ранения органов грудной полости», - говорится в сообщении.

На суде мужчина, которого подозревают в убийстве, вел себя спокойно и просил в качестве меры пресечения домашний арест. Его адвокат отмечал, что подзащитный не представляет опасности. Однако судья учел ходатайство следователя полиции и принял решение взять подозреваемого под стражу.

О мужчине известно, что он родом из Прилук, в настоящее время безработный.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Черниговской области полиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в убийстве своего сына 2012 года рождения.

Сначала отец мальчика уверял, что ребенок потерялся. Впоследствии правоохранители нашли ребенка с многочисленными ножевыми ранениями в поле. После чего мужчина признался в убийстве собственного сына.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, которое наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

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