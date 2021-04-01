Раненый мальчик смог прибежать к соседке и попросить о помощи.

В Черниговской области госпитализирован 10-летний мальчик, которого пьяная мать ранила ножом.

Читайте такжеУдарил ножом 9 раз: парень рассказал, почему убил 19-летнюю студентку во ЛьвовеОб этом УНИАН сообщили в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Черниговской области.

Согласно информации, вчера в полицию обратилась жительница пгт Сребное и сообщила, что к ней прибежал соседский мальчик. Напуганный ребенок рассказал, что мать ударила его ножом. На месте события полицейские обнаружили ребенка с порезом головы. Медики госпитализировали 10-летнего мальчика.

Полиция установила, что в семье воспитываются двое несовершеннолетних детей – 10 и 11 лет. Накануне мать пострадавшего мальчика употребляла алкоголь.

«Когда утром ее сожитель ушел на работу, она решила продолжить пьянку, но ребенок ей мешал. Разъяренная женщина бросилась на сына с ножом. Догнала мальчика в другой комнате и ударила в область левого виска. Мальчик смог добежать к соседке и попросить о помощи», - рассказали в полиции.

Старшего брата пострадавшего мальчика изъяли из семьи и временно поместили в больницу. Жизни и здоровью обоих детей ничего не угрожает. С пострадавшим ребенком работают психологи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ и по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК. Продолжается досудебное расследование.

В полиции уточнили, что женщина с детьми состоит на учете у соцслужб как семья, оказавшаяся в тяжелых жизненных обстоятельствах. После этого инцидента социальные службы будут изучать вопрос о вероятном лишении женщины родительских прав на детей.

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Автор: Ирина Синельник