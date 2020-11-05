Директор областной инфекционной больницы заявил митингующим, что больницы Ужгорода переполнены. Ему кричали: "Позор!".

В Ужгороде, который сейчас находится в «красной» зоне карантина по распространению CОVID-19, более 300 предпринимателей собрались на акцию протеста, во время которой пытались избить главного инфекциониста региона.

Как передает корреспондент УНИАН, местные предприниматели и жители города утром собрались на митинг на площади Народной в Ужгороде перед зданием Закарпатской областной государственной администрации.

Они требуют от властей не прекращать работу малого бизнеса, несмотря на карантин, позволить ездить общественному транспорту.

Единичные митингующие без масок, карантинной дистанции практически никто не соблюдает.

Люди выкрикивают: «Мы три месяца сидели на карантине, нас поставили на колени», «Я не могу выжить на пенсию», «За три месяца заставили заплатить за аренду рыночников, хотя мы не работали, откуда брать деньги?», «Если боитесь за себя, идите на карантин и сидите дома. А мы болеть не боимся».

Предприниматели возмущаются тем, что якобы не весь бизнес работает в одинаковых условиях, в частности, работают крупные супермаркеты, но не могут работать маленькие «точки» на рынках и на открытом воздухе.

«Вам ежемесячно приходит зарплата на карточку. А мы живем только за те деньги, которые заработали», - с таким вопросом обратилась к представителю власти участница акции протеста.

Рядом еще одна женщина стояла в толпе и плакала.

Другой предприниматель требовал от власти в течение 48 часов принять решение о разрешении работы предпринимателей. Еще один из митингующих пришел на площадь на костылях.

«У меня сломана нога. Мой ребенок просит кушать. Дайте людям работать! У меня в заведении соблюдают дистанцию, стоят дезинфекторы, маски, перчатки. Дайте нам работать», - прокомментировал мужчина свою позицию корреспонденту УНИАН.

К митингующим вышли первый заместитель председателя Закарпатской ОГА Олег Коцюба и мэр Ужгорода Богдан Андреев.

Городской голова напомнил предпринимателям, что в начале недели в Ужгороде состоялась сессия по вопросу обеспечения жизнедеятельности города Ужгорода, по результатам которой он обратился к центральным органам власти, в том числе с просьбой разрешить в Ужгороде работу общественного транспорта, деятельность дошкольных учебных заведений, работу малого бизнеса, как это происходит в других городах, которые попадают в «красную» зону.

Андреев также обратился к ужгородцам с просьбой дождаться решения государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая должна состояться в пятницу, и на которой должны рассмотреть обращение Ужгорода по этому вопросу.

Перед митингующими также выступил директор коммунального предприятия «Областная клиническая инфекционная больница» Закарпатского облсовета Михаил Поляк.

«Я понимаю, что для вас бизнес на первом месте, но вы должны понимать и другое: жизнь человеческая на первом месте! Если мы будем соблюдать дистанцию, надевать маски, дезинфицировать все, в первую очередь руки, мы сможем остановить распространение, давайте перервем эту цепочку! Сейчас больше заражается больных дома - заражают те, кто приходят с улицы домой, из магазина, с рынка и так далее. Если бы все правила все соблюдали, не было бы столько больных», - уточнил Поляк.

Он также добавил, что на сегодняшний день все больницы Ужгорода заполнены на 96%, и ситуация ухудшается.

«Нам уже некуда класть больных, нам не хватает кислорода, чтобы предоставлять медицинскую помощь», - сказал Поляк.

Митингующие кричали ему "Позор!". Они простояли на площади более трех часов и разошлись с достигнув договоренности дождаться решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

2 ноября Закарпатская областная государственная администрация заявила, что больницы Ужгорода заполнены на 100%, тяжелых больных COVID-19 вынуждены направлять в другие районы области. 30 октября Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирования в Украине, которое начало действовать с 2 ноября. В частности, к «красному» уровню эпидемической опасности отнесены города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

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Автор: Наталия Петервари