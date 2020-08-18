На Сумщине арестовали мужчину, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку и убить ее 7-месячную сестру

Инцидент произошел в одном из общежитий Шостки.

В Сумской области жителю города Шостка, который подозревается в покушении на изнасилование 12-летней девочки и убийстве ее 7-месячной сестры, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

По данным следствия, 15 августа около 15:00 мужчина, находясь в общежитии г. Шостка, зашел в одну из комнат, в которой проживает семья с двумя детьми.

«Увидев, что родители отсутствуют, он пытался изнасиловать двенадцатилетнюю девочку и убить ее семимесячную сестру. Однако по причинам, не зависящим от его воли, подозреваемый не осуществил всех действий, которые считал необходимыми для доведения этого преступления до конца», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении по факту покушения на изнасилование малолетней девочки и покушения на убийство ее семимесячного сестры (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Сегодня, 18 августа, к подозреваемому судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Инцидент в Шостке: что известно

В городе Шостка Сумской области полицейские задержали 25-летнего мужчину по подозрению в покушении на убийство и изнасилование двух малолетних детей.

По информации полиции, 15 августа нетрезвый мужчина ворвался в одну из комнат общежития и пытался изнасиловать 12-летнюю девочку.

Когда от крика ребенка заплакал младенец, мужчина схватил его и начал бить головой об пол. На помощь пришли соседи, которые и сообщили полицию об инциденте.

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Автор: Светлана Макринская