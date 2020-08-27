В Сумской области обнаружили плантацию элитной конопли на 7 миллионов гривен (фото, видео)

Каждый ряд плантации, площадь которой составляла четверть гектара, был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и подпитан удобрениями.

В Сумской области правоохранители обнаружили плантацию элитной конопли стоимостью 7 миллионов гривен.

Читайте такжеВ Одесской области нашли плантацию конопли на 40 миллионов гривенКак сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, почти 2,5 тысячи кустов дорогого «карликового» сорта конопли росли на поле вблизи села Бабаковка Белопольского района.

«Каждый ряд плантации, площадь которой составляла четверть гектара, был оборудован системой капельного полива, тщательно ухожен и подпитан удобрениями», - говорится в сообщении.

Отмечается, что незаконный посев наркосодержащих растений обнаружили работники прокуратуры, когда выезжали по делу о расследовании самовольного захвата земли. Прокуроры сообщили о плантации в полицию.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Сумской области, земельный участок площадью 0,25 га, засеянный около 2,5 тыс. растений конопли, 26 августа обнаружил прокурор Конотопской местной прокуратуры.

«Указанные растения росли рядами, земельный участок полностью очищен от сорняков, между рядами проложена система полива. Рядом с указанным земельным участком обнаружены электронасос, электрогенератор, с помощью которых осуществлялся подъем воды из пруда, и емкости с удобрением для обработки растений», - говорится в сообщении.

По приблизительным оценкам, стоимость изъятого наркотического сырья на «черном рынке» может достигать 7 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 310 (незаконный посев или незаконное выращивание снотворного мака или конопли) УКУ и начато досудебное расследование, в рамках которого устанавливается круг лиц, причастных к посеву и выращиванию запрещенных растений.

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Автор: Виталий Кохан