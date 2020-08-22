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На Донетчине в руках мужчины взорвалась граната, он погиб (фото)

18:00, 22 августа 2020
Происшествия
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Мужчина скончался от полученных при взрыве травм / фото Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Как сообщается, на момент взрыва мужчина находился в доме один. Его сожительница находилась во дворе и не пострадала.

Мужчина погиб в результате многочисленных осколочных ранений.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как сообщается, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох. 

По факту начаты уголовные производства, по предварительным признакам ч. 1 ст. 115 «Несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В доме нашли много патронов, гильзы и порох / фото Нацполиция

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Автор: УНИАН

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