На Донетчине в руках мужчины взорвалась граната, он погиб (фото)

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты.

В Мариуполе от взрыва гранаты погиб мужчина 1961 г. р.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Как сообщается, на момент взрыва мужчина находился в доме один. Его сожительница находилась во дворе и не пострадала.

Мужчина погиб в результате многочисленных осколочных ранений.

"Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате детонирования ручной гранаты", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как сообщается, полиция обнаружила в доме почти 300 патронов различного калибра, гильзы и порох.

По факту начаты уголовные производства, по предварительным признакам ч. 1 ст. 115 «Несчастный случай» и ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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Автор: УНИАН