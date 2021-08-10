Ролик с любовными утехами просочился в сеть.

В сеть попало видео, как в Одессе пара занимается сексом на общем балконе 25-го этажа одного из жилых комплексов.

Видео опубликовал местный Telegram-канал "Одесса INFO".

"Ночные развлечения на общем балконе", – говорится в подписи к ролику.

Пользователи в комментариях отреагировали на видео по-разному. Одни – заступились за пару, другие – раскритиковали такое поведение:

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Автор: Катерина Шварц