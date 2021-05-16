Нападавший ранил мужчину в грудь и спину и утверждает, что просто перепутал его со своим знакомым.

В Николаеве местный житель напал с ножом на прохожего, потому что якобы перепутал его со своим знакомым.

Читайте такжеВ Киеве пассажир выстрелил в водителя автобуса: тот якобы спровоцировал его газомКак рассказали в отделе коммуникации полиции области, 21-летний мужчина с ножом набросился на 32-летнего пострадавшего в подъезде дома на проспекте Богоявленском.

"Установлено, что ножевые ранения он нанес николаевцу в ходе конфликта. Со слов задержанного, он перепутал потерпевшего со своим знакомым, с которым у него были неприязненные отношения", - сообщили правоохранители.

Нападавший ранил мужчину в грудь и спину. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника разыскали и задержали.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК "Умышленное тяжкое телесное повреждение".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова