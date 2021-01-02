Иван Мунтян утверждает, что этот инцидент произошел около года назад.

В сети появилась видеозапись нападения неизвестного мужчины на бывшего председателя Черновицкого областного совета, депутата облсовета Ивана Мунтяна.

Читайте такжеВ Николаеве мужчина сломал руку патрульному, который проверял его причастность к краже

Соответствующее видео обнародовали сегодня пользователи соцсетей.

На видеозаписи видно, что инцидент произошел на одной из АЗС в Черновцах. На видео указана дата видеофиксации - 30 декабря 2020 года.

Мужчина, похожий на экс-председателя облсовета, выходит из автомобиля. Позже к нему подходит неизвестный мужчина, вероятно, водитель автомобиля Porsche Cayenne, который заехал на АЗС сразу же после Мунтяна.

Впоследствии неизвестный мужчина неожиданно нанес несколько ударов Мунтяну в лицо, а позже он покинул место происшествия.

За этими событиями наблюдает работник АЗС, который все это время разговаривал по телефону.

В комментарии черновицким журналистам Мунтян подтвердил, что на этом видео именно он. Однако депутат утверждает, что этот инцидент произошел около года назад, и он "не понимает, почему видео обнародовали сейчас".

Иван Мунтян: что о нем известно

Мунтян - бывший председатель Черновицкого облсовета (2015-2020 годы). На местных выборах 2020 года был избран депутатом облсовета от партии "Батькивщина", областной центр которой он возглавляет.

В феврале 2020 года следователи НАБУ и САП сообщили Мунтяну о подозрении в получении 180 тыс. долларов взятки. По версии следствия, это была часть из общей суммы в 400 тыс. долларов, которые требовали от предпринимателя за содействие в передаче в аренду санатория.

С тех пор суд несколько раз отстранял Мунтяна от должности председателя облсовета.

Экс-чиновник обвинения в незаконных действиях отвергает.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Николай Кобылюк