В сети появилась видеозапись нападения неизвестного мужчины на бывшего председателя Черновицкого областного совета, депутата облсовета Ивана Мунтяна.
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Соответствующее видео обнародовали сегодня пользователи соцсетей.
На видеозаписи видно, что инцидент произошел на одной из АЗС в Черновцах. На видео указана дата видеофиксации - 30 декабря 2020 года.
Мужчина, похожий на экс-председателя облсовета, выходит из автомобиля. Позже к нему подходит неизвестный мужчина, вероятно, водитель автомобиля Porsche Cayenne, который заехал на АЗС сразу же после Мунтяна.
Впоследствии неизвестный мужчина неожиданно нанес несколько ударов Мунтяну в лицо, а позже он покинул место происшествия.
За этими событиями наблюдает работник АЗС, который все это время разговаривал по телефону.
В комментарии черновицким журналистам Мунтян подтвердил, что на этом видео именно он. Однако депутат утверждает, что этот инцидент произошел около года назад, и он "не понимает, почему видео обнародовали сейчас".
Иван Мунтян: что о нем известно
- Мунтян - бывший председатель Черновицкого облсовета (2015-2020 годы). На местных выборах 2020 года был избран депутатом облсовета от партии "Батькивщина", областной центр которой он возглавляет.
- В феврале 2020 года следователи НАБУ и САП сообщили Мунтяну о подозрении в получении 180 тыс. долларов взятки. По версии следствия, это была часть из общей суммы в 400 тыс. долларов, которые требовали от предпринимателя за содействие в передаче в аренду санатория.
- С тех пор суд несколько раз отстранял Мунтяна от должности председателя облсовета.
- Экс-чиновник обвинения в незаконных действиях отвергает.
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