До конца года в Украине ожидается переменчивая погода с дневными "плюсами" и осадками в виде дождей.

До конца года погода в Украине будет теплой, с "плюсами" днем и осадками в виде дождя или мокрого снега. Об этом в комментарии ТСН.uа сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

По его словам, до конца второй декады декабря по всей Украине ожидаются дожди и аномально теплая погода. В частности, с 11 по 15 число в южных и центральных областях температура возрастет до +4...+10 в ночное время и до +11...+15 днем. В Крыму потеплеет до +18, а на остальных территориях будет до +3...+6 днем.

"С 16 до 19 числа в Украине небольшое похолодание и ослабление осадков. С 20 декабря и до самого Нового года погода изменчива с плюсами днем и минусами ночью и периодическими осадками в виде дождя и мокрого снега", - спрогнозировал народный синоптик.

По его прогнозу, морозы в Украину вернутся в январе-феврале. Кратковременные периоды похолодания до -15...-20 ожидаются во второй половине января и в начале февраля. Народный синоптик добавил, что весна будет ранняя.

В ближайшие дни усилятся воздушные потоки с юго-запада, которые будут поставлять теплый и влажный воздух африканского происхождения на территорию Украины. По словам синоптика Игоря Кибальчича, из-за этого в ближайшие двое суток по всей территории Украины ожидается аномально теплая, неустойчивая погода с осадками, а также усилением ветра.

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