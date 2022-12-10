Также спасатели предупреждают о возможности схода лавин в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Волынской, Ровенской, Львовской и Закарпатской областях.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает в Facebook, что ночью и утром в большинстве северных и центральных областей туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

"11 декабря в Волынской, Ривненской, Львовской и Закарпатской областях значительные осадки (мокрый снег и дождь), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Также в ГСЧС предупреждают о лавинной опасности на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

"10-11 декабря в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении. Установлен третий уровень опасности.

Погода в Украине: прогноз на выходные

Как сообщал УНИАН, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, в Украине в субботу и воскресенье ожидается аномально теплая погода. В то же время, потепление будет сопровождаться осадками и сильным ветром.

Кроме этого, на 11 декабря в Украине объявили штормовое предупреждение. Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сильных осадках, гололедице на дорогах и тумане.

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