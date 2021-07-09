Причиной отравления 24 человек стал сальмонеллез.

Причиной отравления 24 человек после празднования в ресторане вблизи Львова стал сальмонеллез.

Как сообщила УНИАН главный государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко-Тимко, в данный момент зарегистрировано 24 человека, из них восемь детей, которые заболели после празднования в одном из ресторанов в пгт Куликов возле Львова.

По ее информации, по состоянию на сегодня, 9 июля, в больнице находится 21 пациент, еще трое лечатся амбулаторно.

Читайте такжеСобрал и приготовил: в Хмельницком мужчина наелся мухоморов и попал в реанимацию"В биоматериале одной пострадавшей выделена сальмонелла, материал от остальных пациентов еще в работе. Пока не могу сказать, какой именно продукт стал причиной инфицирования, эпидрасследование продолжается. 21 пациент находится на лечении в областной инфекционной больнице, трое лечатся амбулаторно», - сказала Иванченко-Тимко.

По словам медиков, у всех пострадавших наблюдается положительная динамика.

Что известно о массовом отравлении в ресторане во Львовской области

4 июля во время празднования в ресторане "Панский Кныш" в поселке Куликов Львовской области произошло массовое отравление людей, которые употребляли различные блюда, в том числе курятину и куриный паштет.

7 июля сообщалось о госпитализации 17 человек, шестеро из них – дети.

Всего на праздновании было около 30 гостей.

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Автор: Мирослава Бзикадзе