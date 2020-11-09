26-летний пострадавший Айтал Сергеев написал заявление в полицию и снял побои.

В центре Львове водитель сервиса Bolt избил клиента, который хотел ехать в такси вместе со своей собакой.

Об этом рассказал сам 26-летний пострадавший Айтал Сергеев в Facebook.

Инцидент произошел вечером, 7 ноября, около 22:40 в Галицком районе Львова (улица Максима Кривоноса). Он рассказал, что вызвал службу такси Bolt с отметкой Pets (животные), которая позволяет перевозить животных в салоне. Но водитель отказал ему в перевозке домашнего любимца.

«Выйдя из машины, я громко закрыл дверь, на что водитель отреагировал очень буйно и начал бить в лицо. Я пытался защититься, но не нанести повреждений нападавшему. Водитель повалил меня на землю и пытался бить ногами в лицо. В то время девушка вызвала полицию», - рассказал пострадавший.

После этого, по словам Сергеева, водитель сел в машину и пытался покинуть место преступления.

"Я выбежал перед машиной, чтобы его остановить, он провез меня несколько метров на капоте, я задел дворник. После этого он снова вышел из машины и начал бить сильнее, бросать на проезжающие рядом машины. Я использовал против него перцовый баллончик, но ветер отнес большинство (газа - ред.) в нашу сторону, и водитель успел сесть в авто и скрыться с места происшествия», - отметил он.

"Возможно, водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Или же имеет нарушения психики", - добавил Сергеев.

Мужчина написал заявление в полицию и снял побои в больнице на Топольной. У него гематома на глазу, сломан нос и поврежден зуб.

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В Нацполиции Львовщины Zaxid.net подтвердили, что 26-летний львовянин написал заявление в полицию. По факту избиения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК.

Парень рассказал, что не впервые пользуется такси Bolt с собакой, он имел с собой намордник и одел бы его собаке по просьбе водителя. По словам Айтала Сергеева, ранее был случай, когда водитель брал заказ и не смотрел, что стоит категория Pets, но тогда он просто отказывался от заказа и конфликтов не возникало.

В службе Bolt Айталу Сергееву сообщили, что заблокировали этого водителя в приложении вызова такси.

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Автор: Денис Прядко