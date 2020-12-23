Злоумышленница нанесла тяжелое ранение мужчине за просьбу позвонить по ее мобильному телефону.

В Одессе задержана 19-летняя девушка, которая в центре города ударила ножом мужчину.

Читайте такжеВ Одесской области застрелили мужчину в автомобиле - введена операция «Сирена» (фото, видео)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено на этой неделе на ул. Дерибасовской.

По данным полиции, 46-летний потерпевший попросил у незнакомой ему девушки мобильный телефон, чтобы позвонить.

«Возмутившись просьбе незнакомца, злоумышленница сначала отчитала 46-летнего мужчину, а затем достала нож и ударила его в грудь. Пострадавший получил проникающее ранение», - сообщили в полиции.

Правоохранителей и скорую помощь на место происшествия вызвали случайные прохожие. Подозреваемая с места преступления скрылась.

Отмечается, что полицейские быстро установили личность девушки, и через несколько дней задержали у ее знакомых, где она скрывалась.

19-летней девушке сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил ей меру пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное злоумышленнице грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

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Автор: Лариса Козовая