По данным следствия, инспектор полиции безосновательно распылил слезоточивый газ и нанес несколько ударов прохожему.

Читайте такжеВ Киеве арестовали участников международной мошеннической схемы: людей обманули на 9 миллионов евро (фото)Инспектору управления патрульной полиции Киева сообщили о подозрении по факту превышения власти, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, во время несения службы на территории Деснянского района у инспектора возник словесный конфликт с прохожим. Тот, по мнению патрульного, был нетрезв.

"В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, страж порядка применил в отношении гражданина слезоточивый газ и, используя дезориентированное состояние потерпевшего, нанес ему несколько ударов", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании полицейскому меры пресечения. Досудебным расследованием занимаются следователи территориального управления ГБР.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: Инна Андалицкая