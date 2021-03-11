Мужчину неоднократно замечали возле детских площадок.

В Кривом Роге задержали мужчину, который приставал в лифте к десятилетней девочке.

Читайте такжеПьяный житель Днепра открыл огонь из окна многоэтажкиОб этом пишет Первый Городской.

По информации издания, мужчина зашел за девочкой в подъезд.

В лифте он попытался засунуть руку ей под пальто, в штаны и нижнее белье.

Девочка выбежала из лифта на третьем этаже и начала стучать в дверь квартиры. Её крики услышал отец. Это спугнуло нападавшего и он убежал.

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения, его опознали. Он оказался местным жителем, которого неоднократно замечали возле детских площадок. Вечером его задержала полиция.

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Автор: Людмила Жерновская