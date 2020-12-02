Её и одного из мужчин поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Киеве задержали мужчину и женщину, которые ударили полицейского.

Читайте такжеВ Запорожье продавец облил полицейских, когда они составляли на него админпротокол (видео)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, около 23:00 1 декабря правоохранители получили сообщение о том, что в квартире одного из домов на ул. Генерала Наумова шумят соседи и слышны звуки драки.

На место происшествия оперативный дежурный направил ближайший экипаж патрульных полицейских.

Отмечается, что у дверей указанной заявителем квартиры правоохранители услышали крики женщины. Двери правоохранителям никто не открыл, поэтому патрульные открыли их самостоятельно из-за вероятной угрозы жизни человека, который там находился.

"Внутри полицейских ждали пятеро выпивших мужчин и женщина, которая сразу бросилась в драку к правоохранителям. Один из полицейских пытался ее успокоить и объяснить ситуацию, однако в разговор вмешался мужчина и ударил одного из них. Следовательно, для прекращения правонарушения полицейские применили к нарушителю физическую силу. В момент задержания дебошира женщина также оказала сопротивление и ударила правоохранителя", - рассказали в полиции.

Ранее не судимого уроженца Киевской области, 1989 года рождения и 37-летнюю женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователями Святошинского управления полиции сообщено фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, и подано ходатайство в суд для избрания задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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Автор: Антонина Доломанжи