Нападение было инсценировано. За 7 тыс. долларов исполнитель должен был его искалечить.

Правоохранители задержали главу одной из объединенных территориальных громад Херсонской области, заказавшего нападение под Одессой на депутата сельсовета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, злоумышленник задержан 8 ноября.

Отмечается, что заказчик нападения на депутата из Херсонской области, о котором полиция сообщила 6 ноября, - 54-летний председатель одной из ОТГ этого же региона, который длительное время находится с "жертвой" в неприязненных отношениях. Конфликт между ними происходит из-за хозяйственной деятельности: депутат этого же сельсовета является руководителем фермерского хозяйства.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что подозреваемый подыскивает кого-то, кто по его заказу нанесет здоровью потерпевшего значительный вред. В частности, за денежное вознаграждение в 7 тыс. долл. исполнитель должен был нанести руководителю фермерского хозяйства тяжкие телесные повреждения, которые приведут к инвалидности", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, заказчик хотел лишить возможности оппонента заниматься хозяйственной деятельностью.

Читайте такжеЗадержан водитель иномарки, сбивший в Одессе насмерть 15-летнюю девочкуДля выполнения заказа глава ОТГ во время встреч в сентябре и октябре передал "исполнителю" часть вознаграждения – 500 долл. и 37 тыс. грн. После выполнения заказа злоумышленник пообещал заплатить еще 5 тыс. долл.

В целях защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители сымитировали нападение и избиение жертвы.

По данным пресс-службы, фигурант задержан при передаче последней части вознаграждения – 2,5 долл. и 65 тыс. грн.

В правоохранительных органах уточнили, что задержание произошло на территории Николаевской области.

Прокуратура области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, открытому по факту покушения на причинение умышленных тяжких телесных повреждений, совершенного по заказу (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 121 УК Украины).

В спецоперации принимали участие сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ.

Нападение на депутата под Одессой

Как сообщал УНИАН, 6 ноября в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области заявили о нападении в пригороде Одессы на депутата одной из объединенных территориальных громад Херсонской области.

Отмечалось, что 5 ноября на Новониколаевской дороге неизвестные остановили автомобиль супругов (глава семьи – депутат) и избили их. В полиции утверждали, что мужчину в тяжелом состоянии доставили в одну из больниц, за его жизнь борются врачи.

В одном из Телеграм-каналов сообщалось, что потерпевший – депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий. Супруги находились в авто Toyota Land Cruiser Prado, и у главы семьи раздроблены коленные суставы.

Автор: Лариса Козовая