За нападение на женщину задержан один подросток, сообщили в полиции.

В городе Ривне подростки-близнецы могли напасть на местную жительницу, чтобы воплотить в жизнь жестокие действия, увиденные в запрещенных фильмах.

Парень, который ударил женщину ножом, задержан, а его брата считают свидетелем, сообщили в Главном управлении Нацполиции в регионе.

По сведениям правоохранителей, подростки из благополучной и полноценной семьи и раньше не попадали в поле зрение полиции.

Начато производство по ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"). За такое правонарушение грозит до семи лет лишения свободы. Будут назначены ряд экспертиз, в частности, судебная психолого-психиатрическая.

Пострадавшую госпитализировали. Женщину зовут Ольга, нападение произошло после того, как она отвела ребенка в садик, узнал radiotrek.rv.ua.

По его данным, медики нашли на спине пострадавшей три непроникающих ножевых ранения. После инцидента женщина была в сознании. Медики предоставили ей помощь и отвезли в больницу.

Ранее стало известно, что утром 31 августа в Ривне двое 15-летних родных братьев-близнецов напали на женщину на ул. Черновола недалеко от детской площадки. Один из парней нанес женщине несколько ударов ножом в спину. Потом злоумышленники скрылись, их нашли дома.

Напомним, в Украине уголовная ответственность грозит лицам, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет.

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Автор: Екатерина Присяжнюк