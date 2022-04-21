Жителей города просят не фотографировать и не распространять информацию о месте попадания ракет.

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Запорожью около 13:00.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух в Telegram.

"Зафиксировано 2 "прилета" в Запорожье примерно 30 минут назад. Пострадавших нет. Позднее будут подробности", - написал он.

Старух призвал жителей города не фотографировать и не распространять информацию о месте попадания ракет.

Одновременно "Укрзализныця" сообщила, что взрывной волной был поврежден поезд сообщением "Запорожье-Львов", не отмечая, где именно произошел обстрел.

"Взрывной волной и обломками выбиты окна в четырех вагонах поезда №119/120 Запорожье - Львов. Пострадавших нет, поезд идет дальше, окна мы терпеливо поменяем по Кривому Рогу", - говорится в сообщении.

Там также напомнили, что пассажирам при сигнале тревоги в регионе, через которые пролегает маршрут, стоит закрывать окна и не находиться непосредственно напротив оконного проема.

Ранее уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о массовом похищении оккупантами жителей Запорожской области.

В Розовке Запорожской области российские оккупанты под дулом автоматов заставили людей проголосовать на "референдуме".

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