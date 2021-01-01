Парень переходил мостик через реку Лисичанка.

На Закарпатье в новогоднюю ночь в реке утонул 24-летний юноша.

Читайте такжеБросился на помощь другу: на Львовщине утонули двое военнослужащих (видео)Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 00:01 к спасателям обратилась родственница 24-летнего жителя села Лисичово Иршавского района. С ее слов, юноша, идя домой со своей девушкой, переходил мостик через реку Лисичанка, поскользнулся и упал в воду.

К проведению поисковых работ были направлены спасатели, а утром к поискам присоединились и водолазы. В 10:05 тело погибшего обнаружили местные жители между селами Кушница и Лисичово.

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Автор: Надя Пришляк