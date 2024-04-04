Самая известная аллея сакур на Закарпатье находится в Мукачево.

На Закарпатье из-за аномально теплой погоды почти на месяц раньше расцвели сакуры.

Как говорится в сюжете ТСН, японские вишни на Закарпатье высажены целыми аллеями. Одна из самых длинных сакуровых аллей Украины - в Мукачево. Она растянулась более чем на 1300 метров.

"Ежегодно невероятное цветение открывает на Закарпатье туристический сезон. Тысячи людей едут отовсюду, чтобы полюбоваться розовыми цветами и невероятным ароматом", - говорится в сюжете.

Пик цветения ожидается в эти выходные.

В Мукачевском горсовете рассказали, что этой весной город покроют нежным розовым цветом около 8 тысяч деревьев. Общая длина улиц, где растут сакуры, достигает 4 километров. Самая известная из них - аллея на улице Ужгородской. Длина цветущей аллеи - 1 371 метр. Она высажена в 2013 году. В последние годы здесь высадили еще 50 деревьев и сейчас их здесь - 252.

"Особенностью Мукачево также бинарные сакуры, которые цветут розово-белым цветом. Также здесь растет "безумная" сакура, которая цветет первой, объявляя о начале весны", - отметили в мэрии.

Там также добавили, что самые старые деревья были высажены в 1923-1925 годах.

В Киеве расцвели сакуры и магнолии

В Киеве на фоне потепления расцвели первые сакуры и магнолии в Днепровском и Деснянском районах, впрочем скоро цветением можно будет полюбоваться во всех районах столицы. Продолжительность цветения составляет около двух недель в зависимости от вида.

Кроме ботанического сада имени академика Фомина и Национального ботанического сада имени Гришко, деревья растут в парках и скверах столицы.

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