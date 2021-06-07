Женщина заходила в магазины и просила персонал положить ценности в темный пакет, предостерегая, что якобы будет подано напряжение свыше 40 тысяч вольт. После этого она забирала эти пакеты.

В Киевской области сотрудники Национальной полиции Украины поймали мошенницу, на счету которой более 20 эпизодов обмана доверчивых граждан.

Об этом рассказал у себя на Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

"В середине мая этого года нам стали поступать сообщения о том, что в магазинах, аптеках появляется работница энергетической компании и предостерегает, что будет подано напряжение более 40 тысяч вольт. Если персонал имеет золотые украшения, мобильные телефоны и другие металлические ценности, необходимо их снять и положить в темный пакет, иначе они почернеют». Потом женщина забирала пакет с вещами и исчезала», - рассказал правоохранитель.

По его словам, мошенница-рекордсменка применяла свою схему в городах Фастов, Белая Церковь, Обухов, Борисполь, Ирпень, Васильков и других. По оперативной информации, она действовала также в столице и других областях.

«Более того, в 2013 году она уже привлекалась к уголовной ответственности именно за мошенничество. Тогда она выдавала себя за работницу налоговой, и с тех пор, как видим, не исправилась», - добавил он.

Сейчас мошенница задержана.

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Автор: Денис Прядко