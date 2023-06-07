Они с супругой просят о помощи.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна стали кандидатами на усыновление ребенка, который потерял родителей во время полномасштабного российского вторжения.

Как рассказала Инна в инста-сториз, им позволено усыновить одного ребенка до четырех лет. Однако все областные службы Украины сообщили звездному семейству, что детей нет.

"Я обзвонила все областные службы Украины. Везде, где взяли трубку, ответ один: "детей нет", - написала она.

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Отметим, Тимур и Инна несколько месяцев занимались в школе усыновителей, чтобы в будущем была возможность забрать ребенка в семью. Как говорит девушка, они очень хотят в эти трудные времена подарить счастливую жизнь и любовь как минимум одному ребенку.

Известно, что у пары уже есть двое детей - 3-летний сын Марко и 5-летняя дочь Мия.

Чем известен Тимур Мирошниченко

Тимур Мирошниченко - украинский телеведущий. Он стал "голосом" Евровидения, так как уже много лет комментирует конкурс.

В 2022 году комментировал Евровидение из бомбоубежища, в связи с вторжением России в Украину.

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