Решение суда распространяется на активы предателя и членов его семьи. Юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости.

В Службе безопасности Украины сообщили, что суд арестовал имущество бывшего депутата Херсонского облсовета, который возглавил оккупационное "министерство сельского хозяйства и рыболовства" на временно захваченной части региона. Фамилию СБУ не называет, но, вероятно, речь идет об Эдуарде Репилевском.

"Решение суда касается активов предателя и членов его семьи. Таким образом, юридически заблокировано более 400 объектов недвижимости, среди которых 350 земельных участков общей площадью более 1200 га на юге Украины. Кроме того, арестованы десятки транспортных средств, 15 банковских счетов, а также корпоративные права в 5 агрокомпаниях и 3 торговых марках", - говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, бывший депутат входил в состав запрещенной партии "ОПЗЖ" и после захвата части Херсонской области одним из первых поддержал российских захватчиков. За это гауляйтер Сальдо лично предложил ему руководящую должность в местной оккупационной администрации.

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Репилевский, будучи, руководителем так называемой "межведомственной комиссии по контролю за осуществлением перевозок сельхозпродукции", организовывал разграбление имущества местных аграриев и вывоз украинского зерна в Россию.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность") и ч. 2 ст. 111 ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

В СБУ отмечают, что коллаборант скрывается от правосудия на временно оккупированной части нашего государства, ему грозит пожизненное заключение.

В СБУ сообщили, что корпоративные права, торговые марки и банковские счета уже переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА). Еще часть имущества фигуранта, которая сейчас находится на временно оккупированной территории, также арестована и будет передана в АРМА сразу после освобождения Херсонщины.

Предатели Украины из ОПЗЖ

В марте движение Честно сообщило, что среди предателей больше всего представителей Партии регионов, ОПЗЖ, Коммунистической партии и Оппоблока.

В июне 2022 года Восьмой апелляционный админсуд запретил деятельность политической партии "Оппозиционная платформа – за жизнь".

В апреле 2022 года Совет нацбезопасности и обороны приостановил деятельность фракции ОПЗЖ в парламенте.

В марте СНБО запретил деятельность ряда политических партий из-за связей с российским агрессором, в частности, ОПЗЖ и "партия Шария".

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