В связи с ДТП временно перекрыто движение автомобилей в направлении Киева.

На трассе Киев-Одесса в Черкасской области грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на дорогу. Об этом информирует полиция Черкасской области.

"На трассе Киев-Одесса произошло ДТП. Предварительно, грузовик совершил наезд на пешеходный мост, который обвалился на проезжую часть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение автомобилей в направлении города Киев временно перекрыто. Патрульные обеспечивают движение в реверсном режиме.

По данным полиции, информация о пострадавших уточняется.

В патрульной полиции Черкасской области добавили, что ДТП произошло на 208-м километре автодороги М-05 Киев-Одесса, возле города Умань.

Пользователи соцсетей сообщают, что водитель грузовика чудом остался жив.

Масштабная авария на Подоле в Киеве - детали

Сегодня в Киеве на Подоле произошло масштабное ДТП с участием трамваев и около десяти автомобилей. Предварительно, пострадали шесть человек.

Местные паблики сообщают, что трамвай без водителя съехал сверху, разбив около 10 машин, и остановился, врезавшись в другой трамвай, который двигался навстречу.

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