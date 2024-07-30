20-летний сын Джоли и Питта попал в ДТП

У парня травма головы.

20-летний приемный сын голливудской экс-пары Анджелины Джоли и Брэда Питта попал в дорожно-транспортное происшествие. Инцидент случился в понедельник, 29 июля.

Сообщается, что Пакс Джоли-Питт ехал на своем электроскутере в час пик. На светофоре он неудачно притормозил, в результате чего врезался в заднюю часть автомобиля, ехавшего впереди него.

Не обошлось без последствий. Так как Пакс не имел при себе защитного снаряжения, он сильно травмировался. На место ДТП сразу же приехала "скорая помощь" и полиция.

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В больнице уже выяснили, что у Пакса травма головы. Как говорят врачи, у 20-летнего парня было подозрение на кровоизлияние в мозг.

Сейчас Джоли-Питт более-менее нормально себя чувствует, медикам удалось стабилизировать его состояние. При этом парень еще жалуется на боль в зоне бедер.

Через несколько дней Пакса выпишут из больницы и он продолжит проходить реабилитацию дома.

Ни Джоли, ни Питт пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, ранее известный украинский певец рассказал, что попал в аварию. Автомобиль артиста получил сильные повреждения.

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