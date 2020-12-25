На Софиевской Борщаговке под Киевом пьяный мужчина после ссоры с женой повредил не менее десятка припаркованных автомобилей.
Об инциденте, произошедшем вечером 23 декабря, сообщает "Киев Оперативный". Дебошира задержали работники охраны и неравнодушные жители с помощью камер видеонаблюдения.
"Сотрудники охраны догнали хулигана, используя спецсредства, действуя исключительно в рамках своих полномочий и действующего законодательства, провели задержание и удерживали нарушителя до прибытия сотрудников полиции, поскольку он пытался убежать. Сейчас обстоятельства событий устанавливают правоохранители", - говорится в сообщении.
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