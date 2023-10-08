Спасателям удалось спасти еще одного мужчину.

В украинских Карпатах погиб турист. Тело путешественника нашли спасатели на склонах Говерлы.

"8 октября в 11:40 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время спуска двух туристов по зеленому маршруту с горы Говерла они заблудились и нуждаются в помощи спасателей. В 12:15 для проведения поисково-спасательных работ было направлено ГПРВ Ворохта-2 и спасателей поста Заросляк", - говорится в сообщении главного управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

Отмечается, что в 14:20 одного из туристов обнаружили между "синим" и "зеленым" маршрутом и доставили на базу Заросляк.

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"Впоследствии между Говерловским водопадом и синим маршрутом был найден 2-й турист (без признаков жизни), спасателями проводились реанимационные мероприятия, однако безуспешно. Спасатели тело погибшего транспортировали к подножью горы и передали работникам полиции", - отметили спасатели.

В связи с этим туристов призвали ответственно относиться к походам, не выходить в высокогорье в период усложнения погодных условий и соблюдать правила безопасности в горах.

Ситуация в Карпатах - последние новости

8 октября на горе Пип Иван в украинских Карпатах выпал первый снег, который покрыл землю плотным слоем. Кроме того, в горах был сильный ветер, а температура воздуха опустилась почти до ноля.

Также туристы сообщили о снеге на Говерле.

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