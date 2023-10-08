Отмечается, что зима пришла в украинские Карпаты.

Первый снег выпал в украинских Карпатах в воскресенье, 8 октября. Осадки зафиксировали на горе Пип Иван, где находится бывшая обсерватория "Белый слон".

"Первый снежок в Украинских Карпатах на Черногорском хребте. 8.10.2023г", - говорится в сообщении Леся Чернятович в Facebook.

Девушка обнародовала красочные зимние фото и видео, снятые на горе Пип Иван. На кадрах видно, что снег покрыл землю тонким слоем. При этом на вершине очень сильный ветер.

Также туристы сообщили о небольшом снеге у подножья самой высокой горы Украины – Говерле.

Стоит отметить, что сотрудники Черногорского горно-спасательного поста 8 октября в Facebook сообщили, что по состоянию на 9:00 на горе Пип Иван Черногорский туман, дождь, температура воздуха 1°С, порывы ветра до 8 м/с.

Гора Пип Иван - что известно

Пип Иван Черногорский или Черная Гора – одна из самых высоких вершин Украинских Карпат. Высота горы составляет 2028,5 м. Расположена она на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Погода на 8 октября - прогноз синоптиков

Специалисты сообщили, что почти по всей Украине ожидались дожди. Лишь на крайнем севере и в Крыму вероятность осадков меньше.

Так, в Волынской, Ривненской и Львовской областях ожидалось, что столбики термометров покажут всего +13°, а на остальной территории воздух прогреется до +15°...+18°.

Вас также могут заинтересовать новости: