Протестующие пригрозили блокировать дорогу до тех пор, пока чиновники к ним не приедут.

На трассе в Ивано-Франковской области образовалась пробка из машин. Местные жители перекрыли дорогу в знак протеста из-за разбитого дорожного полотна между селами.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

В селе Креховичи уже более трех часов местные жители блокируют дорогу государственного значения, которая соединяет Ивано-Франковскую область со Львовской и ведет в Закарпатье. К акции протеста прибегли из-за полностью разрушенного пути между их селами.

На обнародованных кадрах видно, что асфальт фактически отсутствует на участке примерно в 30 км. Дорогу не ремонтируют годами.

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Протестующие ходят по пешеходному переходу и блокируют проезд авто, но время от времени пропускают машины, скорые, рейсовые автобусы и авто с детьми.

На митинг вышли жители восьми сел Рожнятовского района. По словам местной жительницы, много денег уходит на ремонт авто после поездки по такой дороге. При этом еще один местный житель утончил, что легковушка по такой дороге с трудом проезжает 10 км за 40 минут.

Водители недовольны, что им приходиться стоять в пробке, но некоторые поддерживают митингующих. Протестующие пригрозили блокировать дорогу до тех пор, пока чиновники к ним не приедут, но пока что безуспешно.

В свою очередь полиция Ивано-Франковской области сообщила, что на месте перекрытия работают почти 30 правоохранителей.

"1 июля представляют в селе Креховичи Брошнев-Осадськои ОТГ люди частично перекрыли движение транспорта на автодороге национального значения Н-10 сообщением "Стрый-Черновцы-Мамалыга", с требованием запрета движения крупногабаритного транспорта по дороге местного значения "Рожнятов-Липовиця", в связи с неудовлетворительным состоянием ее покрытия", - указано в сообщении.

Также организован объезд и выставлены полицейские посты:

город Долина на повороте в село Оболоня;

пгт Рожнятов - поворот на село Сварычев;

село Голинь Кольского района - поворот на село Тужилов.

По данным сервиса Google Карты, в районе села Креховичи на трассе Н-10 образовалась большая пробка в несколько километров.

Как ранее сообщал УНИАН, под Киевом в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев - Ковель - Ягодин) в городе Буча, выступая против застройки другого города-спутника столицы - Ирпеня. Людей возмущает активная застройка Ирпеня.

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Автор: Анастасия Горбачева