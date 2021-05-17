Под Киевом в городе Буча протестующие перекрыли Варшавскую трассу (М-07 Киев - Ковель - Ягодин) в городе Буча, выступая против застройки другого города-спутника столицы - Ирпеня.
Об этом сообщается на странице "Рятуй Ірпінь" в Facebook.
Люди с плакатами ходит по пешеходному переходу возле ресторана "Отаманша" на улице Шевченко. На месте дежурят правоохранители, которые блокированию движения не мешают.
Из-за протестной акции на месте и соседних улицах образовались пробки, о чем свидетельствуют данные Google Maps.
Основные причины сегодняшней акции были обнародованы в сообществе накануне. Людей возмущает активная застройка Ирпеня, которая, по их данным вызвала следующее:
- население Ирпеня за последние годы выросло более чем вдвое;
- ежедневные пробки;
- ежедневные перебои с электричеством;
- отсутствие мест в садиках и школах.
Целью акцию протестующие назвали "привлечение внимания всей Украины к ирпенским феодалам".
Видео с места происшествия:
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