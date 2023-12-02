Трактор во время движения по дамбе съехал в реку Черемош.

В Ивано-Франковской области спасены два человека с трактора, упавшего в реку. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В селе Горишнее Залучье Коломыйского района трактор во время движения по дамбе допустил съезд в реку Черемош. В кабине находилось два человека, которые из-за сильного течения самостоятельно выбраться из трактора не смогли", - сказано в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что спасатели горного поисково-спасательного отделения города Косов с помощью катамарана добрались до пострадавших и переправили на берег, где их осмотрели медики.

ГСЧС разместила видео, где видно, что течение в реке очень сильное и трактор ушел под воду, а на поверхности осталась лишь часть оборудования, к которому крепится ковш. Именно там мужчины ждали спасателей.

Погодные условия в Украине

Как сообщал УНИАН, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, первые зимние выходные в Украине принесут нам контрастную погоду с разбросом температур, осадками и сильным ветром.

Она отмечала, что сегодня, в субботу 2 декабря, вероятны осадки на Западе, в центральных областях и на востоке.

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