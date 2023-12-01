На выходных в Украине ожидаются температурные контрасты от морозов до почти весеннего тепла, а также кое-где осадки и усиление ветра.

Первые зимние выходные в Украине принесут нам контрастную погоду с разбросом температур, осадками и сильным ветром. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

По ее данным, в субботу атмосферный фронт будет определять погоду во многих областях Украины. Из-за этого ночью осадки вероятны на западе, в центральных областях и на востоке. На севере и юге будет сухая пауза. А днем атмосферный фронт подтянется севернее, поэтому осадки ожидаются только на западе, севере, Харьковской и Полтавской областях. На остальной территории Украины завтра осадков днем не предвидится.

"Очень контрастной будет температура воздуха в субботу: от 3 мороза на севере до +14...+16 градусов на юге", - прогнозирует Наталья Диденко.

Видео дня

В течение дня температура составит от 3 мороза до 3 тепла, в центральной части +1...+7 градусов, на востоке +4...+9, На Харьковщине - около нуля, а на юге воздух прогреется вплоть до +10...+16 градусов.

"В Киеве завтра ожидается снег, мокрый снег, днем возможен ледяной дождь", - предупреждает синоптик.

На дорогах, по ее словам, будет сложная ситуация - налипание мокрого снега, гололедица.

В воскресенье, 3 декабря, очень тепло будет на юге, востоке, Днепропетровщине и Полтавщине, где столбики термометров покажут +10...+15 градусов. В большинстве центральных областей будет +2...+8 градусов, а в западных и северных областях температура воздуха будет колебаться около нуля.

"Ветер 3 декабря усилится до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - отметила синоптик.

Мороз в декабре 2023-прогноз

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение второй декады декабря ожидается развитие мощного Сибирского антициклона, под влияние которого попадет Украина. Из-за этого циклона ожидается снижение температуры ночью до -13...-7 °С, а в северных, северо-восточных и северо-западных областях местами может биты даже -20...-14 °С. такая холодная погода, по прогнозу, будет держаться до двадцатых чисел декабря.

Вас также могут заинтересовать новости: