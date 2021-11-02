В результате аварии один человек умер в больнице.

Трагический случай произошел на Прикарпатье. Посреди ночи легковушка влетела в стену частного дома, в результате чего один человек погиб, а еще один - в больнице.

Об этом говорится в сюжете ТСН

В результате аварии в стене образовалась дыра, а внутри дома все разбито. Авария произошла посреди ночи, когда жители дома спали в комнатах, которые находятся с другой стороны дома, поэтому их них никто не пострадал.

Жители дома проснулись от громкого звука и сначала подумали, что это был взрыв. Люди выскочили на улицу и не поверили своим глазам – в стене их дома находилось авто, которое слетело с трассы.

"Они снесли два пролета забора, проехались по огороду. Их подняло, из-за чего авто повредило гараж, после чего, кувыркаясь, снесли два вольера и ударились прямо посреди дома, что аж сместилась крыша", - рассказал житель пострадавшего дома.

Женщина, которая была за рулем авто, сама вышла из машины, а пассажира, который оказался ее женихом, из салона вырезали спасатели. 34-летнего мужчину отвезли в ближайшую больницу Галича, но он умер в приемном покое. У 29-летней женщины диагностировали многочисленные травмы, ее прооперировали. По словам медиков, состояние женщины тяжелое.

Предварительно, в полиции сообщили, что женщина-водитель превысила скорость, поэтому не справилась с управлением.

Как ране сообщал УНИАН, похожий случай произошел в Одесской области. Около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранской ОТГ водитель Volkswagen не справился с управлением и въехал в дом 80-летнего местного жителя.

Автор: Анастасия Горбачева