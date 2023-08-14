Экстренные службы не исключают, что в воде может находиться не один опасный боеприпас.

Утром на пляже известного курорта Костинешть (Румыния) прогремел мощный взрыв, вероятно, из-за разрыва мины. На месте работали спасатели и экстренные службы. Не исключается, что к побережью Черного моря прибило еще больше опасных боеприпасов.

Как сообщило digi24.ro, происшествие случилось в районе 9:00. Взрыв прогремел возле пирса перед зданием гостиницы "Форум".

По словам очевидца происшествия, он видел много черного дыма в районе взрыва. Местным сообщили, что в воде "что-то взорвалось". При этом отмечается, что люди на момент инцидента все еще купились в воде.

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"Нам сказали, что что-то взорвалось. Полиция и пожарные здесь. Туристы все еще в воде", - указал он.

После инцидента группы оперативного реагирования перешли в повышенную готовность. Туда выехали специалисты Добруджской инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца, а также медики вместе с пожарными. Территорию окружили, так как в акватории моря заметили еще одну мину, пишут СМИ.

Как отметила пресс-секретарь инспекции Ана-Мария Стойка, из-за взрыва никто не пострадал. Однако на место для обследования вод побережья вызвали группу водолазов военно-морских сил Румынии.

Отмечается, что Костинешть довольно популярный курорт с многолюдной аудиторией, поэтому инцидент создал некое напряженное в обществе, с учетом, что взрыв на пляже случился накануне Дня Морского флота Румынии.

Спикер ВМС Румынии Корнелиу Павел подтвердил в общении с журналистами, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину местные водолазы обезвредили пять морских мин "в зоне ответственности Румынии".

К побережью Одессы волнами прибило две мины

Напомним, 16 июня "взрывоопасный сюрприз" в виде двух предметов, напоминающих российские мины, прибило к побережью Одессы. Их зафиксировали на одном из пляжей Пересыпского района.

Тогда предметы нашли также неподалеку прибрежного отеля, где отдыхает много людей. Правоохранители в очередной раз напомнили, что из-за действий армии РФ воды Черного моря чрезвычайно опасны - там дрейфует много мин.

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