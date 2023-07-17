К берегам прибивает мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы.

В Одессе на побережье волнами вынесло два необычных снаряда, сообщает пресс-служба областного управления патрульной полиции. Отмечается, что похожие на снаряды предметы нашли 16 июля на одном из пляжей Пересыпского района.

"На место сразу вызвали взрывотехников и следователей", - говорится в сообщении.

Очевидцы сообщают, что "подарок" нашли рядом с прибрежным отелем.

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Правоохранители отмечают, что Черное море сейчас очень опасно: вода выносит к берегам мины, растяжки и неразорвавшиеся боеприпасы.

"Знание мер безопасности поможет избежать угрозы и спасти жизни. Стоит помнить: одна из основных причин несчастных случаев, связанных со взрывными устройствами, - грубое нарушение элементарных правил безопасности, особенно сейчас, в военное время", - заявили патрульные.

Правоохранители напоминают, что категорически запрещается:

касаться опасных предметов и передвигать их;

пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв), заливать неизвестные предметы жидкостями, засыпать грунтом или чем-то накрывать;

касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействия, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

После обнаружения взрывных устройств стоит звонить на номера "101" или "102".

Как сообщал УНИАН, сейчас в Черном море запрещено купаться. В воде много якорных мин, и других боеприпасов, которые, в том числе, попали в акваторию после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

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