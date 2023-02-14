Пока местная власть продолжает "заигрывать" с лидером РФ Владимиром Путиным, в акватории Грузии плавают "смертельные" боеприпасы.

В Грузии на побережье местного курорта взорвался опасный боеприпас, который предположительно является морской миной.

Происшествие случилось в Батуми, как сообщило в понедельник, 13 февраля, грузинское издание rustavi2.ge. По данным СМИ, опасный боеприпас сдетонировал в море, примерно в 25 метрах от берега. Очевидцы слышали звук взрыва и сняли видео.

Сообщается, что из-за разрыва морской мины никто не пострадал. На данный момент на месте работают представители МВД Грузии. В каком именно районе Батуми была обнаружена мина, неизвестно.

Видео дня

Стоит отметить, что официально о принадлежности мины к "российским" боеприпасам СМИ не пишут. Однако за время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину к побережью Румынии и Болгарии неоднократно выносило морские мины.

Российские мины в акватории Черного моря

Как известно, в рамках ведения боевых действий с Украиной российские войска разместили в Черном море множество морских мин. Украинские военные постоянно предупреждают о высокой минной опасности.

Периодически смертельные боеприпасы прибивает к берегам стран, которые также омываются Черным морем: в конце марта Турция обнаружила и уничтожила две таких мины, а в декабре уже четвертая морская мина добралась к берегам Румынии.

На данный момент российские морские мины буквально усеивают прибережные территории Одесской области. Ранее специалисты подразделения Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили там вражескую противокорабельную мину.

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