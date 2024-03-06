Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.

В Полтавской области мужчина уклонился от мобилизации, поскольку боится воевать. Суд наказал его.

Как сообщает "Кременчугская газета", Диканьский райсуд рассмотрел дело по факту уклонения от военной службы по мобилизации. Выяснилось, что обвиняемый в конце 2023 года прошел военно-врачебную комиссию и получил повестку на призыв, но в назначенный день и время не явился на вызов, проигнорировав требования повестки.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он пояснил, что сознательно не пришел в ТЦК, поскольку боится идти на войну. Обвиняемый также отметил, что имеет ребенка, который живет с матерью в Польше, и имеет маму пенсионного возраста, которая живет одна.

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За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к трем годам заключения, заменив их на год испытательного срока.

Уклонение от мобилизации: какое наказание предусмотрено

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин объяснил, что гражданину, который не прибыл по боевой повестке, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

По его словам, если гражданин, который обновил свои военно-учетные данные, прошел ВВК, которая признала его годным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, то это трактуется как уклонение от мобилизации, ведь этого человека уже ждали в учебном центре, на него рассчитывали.

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