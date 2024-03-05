Мужчина имел воинское звание "солдат рядового состава".

27-летнего жителя Жовквы Львовской области приговорили к трем годам заключения за уклонение от призыва на военную службу.

Как сообщает Львовская областная прокуратура, в октябре 2023 года он прибыл по повестке о вызове в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Отмечается, что осмотром военно-врачебной комиссии был признан годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. К тому же мужчина имел воинское звание "солдат рядового состава". Тогда же ему была вручена боевая повестка, согласно которой он должен был явиться на всеобщую мобилизацию.

Видео дня

"Однако фигурант без уважительной причины не явился в призывной пункт для прохождения службы в рядах Вооруженных сил Украины. Поэтому военнообязанный нарушил требования действующего законодательства и уклонился от военного призыва", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Какое наказание грозит за неявку по боевой повестке

Представитель Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) майор Роман Истомин объяснил, что гражданину, который не прибыл по боевой повестке, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

По его словам, если гражданин, который обновил свои военно-учетные данные, прошел ВВК, которая признала его годным к службе в военное время, но не явился по боевому распоряжению в пункт сбора, то это трактуется как уклонение от мобилизации, ведь этого человека уже ждали в учебном центре, на него рассчитывали.

Вас также могут заинтересовать новости: