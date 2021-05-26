Нарушитель на скорости выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию.

В Харькове патрульная полиция остановила водителя автомобиля Dacia, который на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова совершил опаснейший маневр. Именно на этом месте в 2017 году случилось смертельное ДТП, виновниками которого оказались Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Видео инцидента опубликовали в соцсети.

"Нарушитель на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова двигался по полосе встречного направления и создавал препятствия транспортным средствам, которые едут навстречу", - отметили копы.

Вчера, 25 мая, во время патрулирования полицейские остановили указанный автомобиль Dacia на улице Ахсарова. Патрульные опросили водителя, ознакомили его с имеющимися доказательствами и привлекли к административной ответственности. Мужчина полностью признал свою вину.

На водителя инспекторы составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств на дороге) Кодекса Украины об админправонарушениях.

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Автор: Денис Прядко