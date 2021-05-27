На одесской трассе здоровья за месяц травмировались десятки водителей самокатов.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Травмы пострадавших - от ушибов до переломов и сотрясений мозга. Местные власти говорят, что запретить проезд электросамокатам не могут, так как не имеют полномочий.
Они обратились в Верховную Раду, чтобы депутаты законодательно урегулировали пользование самокатами, гироскутерами и гиробордами. Также они хотят, чтобы те внесли изменения в Правила дорожного движения.
Пока же пытаются воспитывать самокатчиков и просят их хотя бы не гонять слишком быстро.
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