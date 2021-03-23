На Николаевщине в результате падения железобетонной плиты во время демонтажа неэксплуатируемого здания погиб 19-летний парень.
Читайте такжеВ Киеве мужчине оторвало ногу бетонным миксеромОб этом информирует ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
«Сообщение о том, что за пределами пгт Казанка, во время разбора неэксплуатируемого здания, произошло его разрушение, поступило к спасателям сегодня в 14:22», - отметили в ГСЧС.
В результате падения железобетонной плиты погиб 19-летний парень. Также в результате инцидента 61-летний мужчина, получил многочисленные тяжелые травмы. Пострадавший доставлен в больницу.
Спасатели деблокировали тело погибшего из-под обломков.
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